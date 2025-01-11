Крупнейший независимый книжный магазин Урала — это целая философия. В нём нет продавцов: с посетителями общаются те же люди, которые сами подбирают книги, этих людей мы называем резидентами. Каждый резидент — эксперт в своей области. Именно резидентам можно быть благодарным за лучший на Урале ассортимент детских книг, альбомов по искусству, книг по культуре, естественным и гуманитарным наукам. В кофейне воссоздан уют камерных заведений больших европейских и российских городов, совместив их неповторимую атмосферу с современными технологиями. «Другие измерения» — это современная интерактивная площадка для проведения лекций, семинаров и публичных дискуссий.