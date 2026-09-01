Это не клуб и не адрес... Это состояние души! https://nirvana-club.ru
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Предстоящие события в этом месте
Металл шоу | Metal Gods Show
Большое шестичасовое шоу с песнями культовых и всемирно признанных метал-групп. ...
1000₽
Тролль Гнёт Ель
Группа с четвертьвековой историей, классики отечественного фолк-рока на стыке с ...
1600₽
гнилаялирика
«Привет, дорогой друг. Я знаю, что тебе бывает больно, грустно, и ты, как и я, бываешь разбитым и слабым, и это совершенно нормально. Именно поэтому мы приедем в твой город, чтобы зажечься друг от дру...