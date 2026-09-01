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Нирвана

Екатеринбург, улица Шевченко, 9

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Это не клуб и не адрес... Это состояние души! https://nirvana-club.ru
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Предстоящие события в этом месте

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

Большое шестичасовое шоу с песнями культовых и всемирно признанных метал-групп. ...

Нирвана

1000₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

Группа с четвертьвековой историей, классики отечественного фолк-рока на стыке с ...

Нирвана

1600₽

по подписке
гнилаялирика
гнилаялирика

«Привет, дорогой друг. Я знаю, что тебе бывает больно, грустно, и ты, как и я, бываешь разбитым и слабым, и это совершенно нормально. Именно поэтому мы приедем в твой город, чтобы зажечься друг от дру...

по подписке
Тени Нга
Тени Нга

Разрытые могилы представляют: Четвертый акт фестиваля Тени Нга! 7 представителей отечественного подполья, в последнюю субботу осени, в сердце Урала, сыграют свои лучшие композиции и огласят наступлен...

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