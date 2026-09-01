гнилаялирика

«Привет, дорогой друг. Я знаю, что тебе бывает больно, грустно, и ты, как и я, бываешь разбитым и слабым, и это совершенно нормально. Именно поэтому мы приедем в твой город, чтобы зажечься друг от дру...