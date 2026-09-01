Разрытые могилы представляют: Четвертый акт фестиваля Тени Нга! 7 представителей отечественного подполья, в последнюю субботу осени, в сердце Урала, сыграют свои лучшие композиции и огласят наступление зимы. На сцене: Аркона Scald Todestriebe Tanator Disillumination Ophidian Malice Тартар