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Разрытые могилы представляют: Четвертый акт фестиваля Тени Нга! 7 представителей отечественного подполья, в последнюю субботу осени, в сердце Урала, сыграют свои лучшие композиции и огласят наступление зимы. На сцене: Аркона Scald Todestriebe Tanator Disillumination Ophidian Malice Тартар
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