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Олдскулы

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Есть музыка, которую просто слушают. А есть музыка, с которой живут. Она навсегда останется в историях о друзьях, летних ночах, концертах, безумных идеях и самых счастливых моментах, которые почему-то всегда случались именно вместе. Наверное, поэтому такие песни невозможно слушать в одиночку. Они созданы для того, чтобы снова собрать своих людей. 28 августа Олдскулы возвращаются в Нирвану Айсикью Мамка Стифлера Рок-хиты в живом исполнении: Валентин Стрыкало, Звери, Green Day, Bloodhound Gang, Lumen, Animal ДжаZ, Noize MC, Anacondaz, Motörhead, The Stooges и др. DJ & MC — Саня Толстый А ещё: слэм-дискотека, бирпонг, игровые приставки, караоке на большом экране и легендарный маскот-динозавр.

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