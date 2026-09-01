ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Pyrokinesis

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 2600₽ до 7000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Pyrokinesis вместе с лайв-бэндом встретятся с тобой, чтобы сыграть песни в новом звучании, которые летом ощущаются особенно. Та самая атмосфера летнего вечера, когда песни под гитару заставляют замереть и быть только здесь и сейчас.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

по подписке
Продолжая продолжать
Продолжая продолжать

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста