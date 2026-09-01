Pyrokinesis
Черкасская улица, 12
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Завершение:
от 2600₽ до 7000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Pyrokinesis вместе с лайв-бэндом встретятся с тобой, чтобы сыграть песни в новом звучании, которые летом ощущаются особенно. Та самая атмосфера летнего вечера, когда песни под гитару заставляют замереть и быть только здесь и сейчас.
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