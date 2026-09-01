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Тролль Гнёт Ель

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Группа с четвертьвековой историей, классики отечественного фолк-рока на стыке с фолк-металом. В активе коллектива 10 студийных альбомов, порядка полутора тысяч концертов в России и за рубежом и целая плеяда последователей. Каждое выступление ТГЕ — яркий праздник, на котором ноги сами пускаются в пляс, а на следующее утро тело ноет после слэма и горло сорвано... но уже так хочется на следующий концерт «Троллей».

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