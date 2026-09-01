Группа с четвертьвековой историей, классики отечественного фолк-рока на стыке с фолк-металом. В активе коллектива 10 студийных альбомов, порядка полутора тысяч концертов в России и за рубежом и целая плеяда последователей. Каждое выступление ТГЕ — яркий праздник, на котором ноги сами пускаются в пляс, а на следующее утро тело ноет после слэма и горло сорвано... но уже так хочется на следующий концерт «Троллей».