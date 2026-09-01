Юбилейный тур французской спейс-рок группы по городам России. В программе — главные хиты группы и легендарное лазерное шоу, которое ещё в 70-е стало фирменной частью выступлений коллектива. Участник классического состава, Фабрис Куальотти, бережно относится к наследию группы. Он полностью курирует создание каждого концерта, создавая незабываемое для зрителей шоу.