Концерт рок-группы Rockets
Черкасская улица, 12
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от 3700₽ до 14200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Юбилейный тур французской спейс-рок группы по городам России. В программе — главные хиты группы и легендарное лазерное шоу, которое ещё в 70-е стало фирменной частью выступлений коллектива. Участник классического состава, Фабрис Куальотти, бережно относится к наследию группы. Он полностью курирует создание каждого концерта, создавая незабываемое для зрителей шоу.
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