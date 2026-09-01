Самая громкая концертная площадка на Урале! https://svoboda-ekb.ru/
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Предстоящие события в этом месте
Bumble Beezy
Первый большой тур Bumble Beezy за 7 лет. Уже этой осенью артист отправляется в...
от 2000₽
НЕконцерт: Хор выше гор
Будешь петь хором, проживать новые и хорошо известные эмоции, смеяться, не сдерж...
1500₽
Pyrokinesis
Pyrokinesis вместе с лайв-бэндом встретятся с тобой, чтобы сыграть песни в новом...
от 2600₽
Концерт рок-группы Rockets
Юбилейный тур французской спейс-рок группы по городам России. В программе — гла...
от 3700₽