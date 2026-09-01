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Свобода Концерт Холл

Екатеринбург, Черкасская улица, 12

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Самая громкая концертная площадка на Урале! https://svoboda-ekb.ru/
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