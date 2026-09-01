Традиционный концерт памяти Егора Летова вновь пройдет в Екатеринбурге на площадке Свобода концерт Холл. Тебя ждёт многочасовой фестиваль, на котором выступят уже полюбившиеся группы, новые коллективы и даже сольные участники с акустическими сетами: Алая лента УзелЪ Кипиш Нот Кошмары Гагарина Денис Махнёв MACH В диапазоне R.I.S.K.A. ЕСЛИ-Point Mortem Death Квелый band Будешь вспоминать, танцевать и слушать любимые песни.