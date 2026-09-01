Тяжёлый случай.. Да, это именно тот случай, когда будет по-настоящему тяжело — тяжело, громко и мощно. В корчме «Пристанище» тебя ждёт вечер убойного метала: любимые хиты отечественной и зарубежной сцены, бешеная энергетика и 3 команды, которые знают, как раскачать зал. На сцене: Kill Inc, Roosha, HIV.