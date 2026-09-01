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Тяжёлый случай

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тяжёлый случай.. Да, это именно тот случай, когда будет по-настоящему тяжело — тяжело, громко и мощно. В корчме «Пристанище» тебя ждёт вечер убойного метала: любимые хиты отечественной и зарубежной сцены, бешеная энергетика и 3 команды, которые знают, как раскачать зал. На сцене: Kill Inc, Roosha, HIV.

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