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Шоу Свидания
улица Шейнкмана, 90
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Импровизационное шоу, где комики помогают зрителям создать пары. Смелые могут выйти на сцену и поучаствовать в свидании, а стеснительные — познакомиться после шоу. В любом случае, тебя ждёт весёлый вечер. При покупке билета стол бронируется в автоматическом режиме, на то количество человек, на которое были приобретены билеты.
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