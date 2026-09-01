Импровизационное шоу, где комики помогают зрителям создать пары. Смелые могут выйти на сцену и поучаствовать в свидании, а стеснительные — познакомиться после шоу. В любом случае, тебя ждёт весёлый вечер. При покупке билета стол бронируется в автоматическом режиме, на то количество человек, на которое были приобретены билеты.