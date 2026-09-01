Возраст 18+
Стендап
Про событие
Экспериментальное шоу в стиле стендап. Шоу в котором участвуют как опытные, так и начинающие комики. На сцене волнение и адреналин будет зашкаливать, т.к. при выступлении на комике надеты электрические шокеры. Разряд тока актёр получит если не рассмешит зрителей.
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