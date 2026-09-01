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PRAVDA bar

Екатеринбург, улица Шейнкмана, 90

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PRAVDA COMEDY BAR - не просто место, где можно отдохнуть и насладиться непринужденной атмосферой юмора и веселья. PRAVDA COMEDY BAR - намного шире, чем бар, это пространство, это стиль жизни, это целое комьюнити талантливых людей, которые готовы подарить тебе охапку эндорфинов. Бар специализируется на организации комедийных шоу, где выступают остроумные ведущие, талантливые комики и артисты с нестандартными номерами. Так же здесь можно насладиться живой музыкой от кавер-групп и музыкальных коллективов. Пн-выходной Вт-Чт 18:00 - 02:00 Пт-Сб 17:00 - 04:00 Вс 18:00 - 02:00 https://pravda-bar.ru/
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