Екатеринбург
События
/
Места
/
Блог
/
Комьюнити
/
Войти
3
Екатеринбург
Места
Бары
Molly Bar
Екатеринбург, Уральская улица, 61
Телефон
ВКонтакте
Molly Bar — это бар, где можно насладиться крафтовым пивом и закусками, а также поиграть в настольные игры и попеть в караоке. Режим работы: Понед. - Воскр: 18:00 - 04:00
Карта места...
Ещё бары в городе Екатеринбург
Standup Bar
улица Радищева, 31
Продлёнка
Первомайская улица, 11В
Политех
проспект Ленина, 48
Настаятель
улица Розы Люксембург, 8/10
Два Деда. Чердак
проспект Ленина, 41
Molly Bar
Уральская улица, 61
Сборы
улица 8 Марта, 18А
Опера
улица Малышева, 71
Комментарии
Отправить
Главная
События
Статьи
Места
Войти