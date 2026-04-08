  1. Екатеринбург
  2. Места
  3. Бары

Molly Bar

Екатеринбург, Уральская улица, 61

Телефон

ВКонтакте

Molly Bar — это бар, где можно насладиться крафтовым пивом и закусками, а также поиграть в настольные игры и попеть в караоке. Режим работы: Понед. - Воскр: 18:00 - 04:00
Карта места...

Ещё бары в городе Екатеринбург

Standup Bar

улица Радищева, 31
Карточка

Продлёнка

Первомайская улица, 11В
Карточка

Политех

проспект Ленина, 48
Карточка

Настаятель

улица Розы Люксембург, 8/10
Карточка

Два Деда. Чердак

проспект Ленина, 41
Карточка

Molly Bar

Уральская улица, 61
Карточка

Сборы

улица 8 Марта, 18А
Карточка

Опера

улица Малышева, 71
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста