Стендап по-женски
улица Радищева, 25
Начало:
Завершение:
от 590₽ до 1100₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Лучшие девушки-комики региона и специальные гостьи из разных уголков России соберутся, чтобы дать зрителю свой отборный юмор, отпесочить бывших, пройтись по нынешним, а также смешно выговориться на наболевшие темы без цензуры. Почти каждые выходные тебя ждёт медийный хедлайнер из Москвы или Питера, чтобы ты смогл/а по-настоящему насладиться качественным женским юмором. Обрати внимание, что столы продаются по местам. Если хочешь сидеть без подсадки, нужно выкупать стол целиком. Бронь мест за столом только до конца концерта.
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