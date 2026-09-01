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«Бункер» с Комиками

Гроусхолл
Московская улица, 287

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап
Игры

Про событие

Вечер юмора и настольных игр, где ты и комики сыграете в настольную игру «Бункер». Вместе будете решать, кто попадёт в бункер в условиях апокалипсиса. Смех, забавные ситуации и неожиданные повороты, бункер с комиками — это отличный способ провести время. Лучше приходить заранее, чтобы можно было выбрать напитки и закуски к ним.

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