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«Бункер» с Комиками
Московская улица, 287
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Стендап
Игры
Про событие
Вечер юмора и настольных игр, где ты и комики сыграете в настольную игру «Бункер». Вместе будете решать, кто попадёт в бункер в условиях апокалипсиса. Смех, забавные ситуации и неожиданные повороты, бункер с комиками — это отличный способ провести время. Лучше приходить заранее, чтобы можно было выбрать напитки и закуски к ним.
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