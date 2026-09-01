Вечер юмора и настольных игр, где ты и комики сыграете в настольную игру «Бункер». Вместе будете решать, кто попадёт в бункер в условиях апокалипсиса. Смех, забавные ситуации и неожиданные повороты, бункер с комиками — это отличный способ провести время. Лучше приходить заранее, чтобы можно было выбрать напитки и закуски к ним.