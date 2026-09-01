Смелое стендап-шоу для тех, кто устал от аккуратных шуток и готов посмеяться над тем, о чём обычно молчат. Опытные комики с полной свободой делятся лучшими шутками, неловкими историями и честным взглядом на реальность без прикрас. Это вечер, где юмор становится дерзким, неожиданным и по-настоящему живым. Если ты ценишь смелость, самоиронию и умеешь смеяться даже над самым тёмным — тебе сюда.