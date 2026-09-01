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Чёрный юмор

Гроусхолл
Московская улица, 287

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Смелое стендап-шоу для тех, кто устал от аккуратных шуток и готов посмеяться над тем, о чём обычно молчат. Опытные комики с полной свободой делятся лучшими шутками, неловкими историями и честным взглядом на реальность без прикрас. Это вечер, где юмор становится дерзким, неожиданным и по-настоящему живым. Если ты ценишь смелость, самоиронию и умеешь смеяться даже над самым тёмным — тебе сюда.

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