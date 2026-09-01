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Стендап в темноте

Гроусхолл
Московская улица, 287

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Это комедийное шоу, где зрители погружаются в полную темноту, чтобы ощутить юмор иначе. Без света и визуальных отвлечений — только ты и шутки комиков. Ты бронируешь не столик, а место за ним, поэтому к тебе могут кого-нибудь подсадить.

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