Сейчас мы все живём на высоких скоростях, где от тебя ожидают вежливости, терпения. В этой гонке ты привыкаешь прятать злость глубоко внутри. Но агрессия никуда не исчезает — она трансформируется в напряжение, хроническую усталость и внутреннюю борьбу. Агрессия — это не только разрушение. Это жизненная энергия, необходимый огонь для защиты своих границ и способности действовать. Задача — не подавлять этот огонь, а научиться направлять его в созидательное русло. На встрече психолог-психоаналитик Екатерина Панайт и художник-искусствовед Мария Азёрная расскажут, как обнаружить точки напряжения и вместе с тобой исследуют, что скрывается за агрессией. На примере психологии и искусства попробуешь трансформировать разрушительное напряжение в созидательную силу. Приходи сделать паузу и дать своей внутренней силе безопасное пространство для проявления. Запись в тг.