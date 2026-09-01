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Хватит: трансформация агрессии и напряжения
проспект Ленина, 48
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Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное
Про событие
Сейчас мы все живём на высоких скоростях, где от тебя ожидают вежливости, терпения. В этой гонке ты привыкаешь прятать злость глубоко внутри. Но агрессия никуда не исчезает — она трансформируется в напряжение, хроническую усталость и внутреннюю борьбу. Агрессия — это не только разрушение. Это жизненная энергия, необходимый огонь для защиты своих границ и способности действовать. Задача — не подавлять этот огонь, а научиться направлять его в созидательное русло. На встрече психолог-психоаналитик Екатерина Панайт и художник-искусствовед Мария Азёрная расскажут, как обнаружить точки напряжения и вместе с тобой исследуют, что скрывается за агрессией. На примере психологии и искусства попробуешь трансформировать разрушительное напряжение в созидательную силу. Приходи сделать паузу и дать своей внутренней силе безопасное пространство для проявления. Запись в тг.
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