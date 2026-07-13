Скандинавская ходьба
Лесная сцена, Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского
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Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Открытая тренировка для всех желающих в парке Маяковского. Скандинавская ходьба — это доступный и безопасный способ улучшить физическое здоровье и эмоциональное состояние. С собой нужно взять удобную обувь и специальные палки. Бесплатно у тренера есть 5 пар специальных палок. Старт от Лесной сцены парка Маяковского.
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