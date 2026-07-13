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Скандинавская ходьба

Парк Маяковского
Лесная сцена, Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Открытая тренировка для всех желающих в парке Маяковского. Скандинавская ходьба — это доступный и безопасный способ улучшить физическое здоровье и эмоциональное состояние. С собой нужно взять удобную обувь и специальные палки. Бесплатно у тренера есть 5 пар специальных палок. Старт от Лесной сцены парка Маяковского.

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