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Mirvoir

Екатеринбург, проспект Ленина, 48

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Класс искусств в самом центре города. Регулярно здесь проходят арт-лекции и мастер-классы, касающиеся самых разных сюжетов, техник и авторов. Архетипы в искусстве, пути становления мастеров, различные художественные приёмы — здесь ты сможешь узнать об этом и многом другом. Преподаватель: художник-искусствовед Мария Азёрная. Также в Mirvoir практикуются арт-коворкинги, когда все желающие могут прийти в мастерскую ради собственных творческих проектов. Материалы предоставляются.
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