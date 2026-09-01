Спектакль, который лучше смотреть с бокалом в руке. Всё начинается как обычный вечер. Герой садится за стойку, заказывает первый бокал, и барменша за клавишами начинает тихо играть. Он рассказывает историю. Потом второй бокал и голос становится чуть громче, мысли — откровеннее. Клавиши отзываются острее. Дальше — третий, четвертый, пятый. Каждый новый рассказ Буковски даётся всё тяжелее. С каждым глотком мир вокруг плывет, слова цепляются друг за друга, но герой упрямо ведёт спектакль к финалу. Он знает, что там, в конце, должно что-то случиться, и поэтому не останавливается хотя руки уже не слушаются, а ноги держат с трудом. Песни, которые они поют вместе, срываются с ритма, ускоряются, замедляются, как будто сама музыка пьянеет следом за ним. Ты видишь, как любовь и алкоголь перемешиваются в одно тягучее, липкое чувство, из которого уже не выбраться. К финалу герой еле держится, но всё-таки добирается до последней точки. И в этой точке оказывается, что он рассказывал не просто про женщин, а про себя. И зритель, вместе с ним, наконец, понимает — зачем всё это было. В ролях: Дмитрий Павловский и Анна Рахманова Режиссёр — Дмитрий Павловский.