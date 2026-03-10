Домашний кинотеатр в художественной мастерской. Реальность — это лишь тонкая декорация, за которой скрываются механизмы человеческой психики. Приходи в художественную мастерскую на вечер, где обыденность растворяется в наваждении. Пришло время исследовать «закулисье» сознания через призму работ Рене Магритта. Его картины — это точные визуальные метафоры того, как разум разбивает мир на части. Разберёшь, почему в пространстве сюрреализма самые простые предметы становятся угрожающими, превращая жизнь в тревожный лабиринт. Обсудишь, как человеческий разум создает проблемы и где проходит тонкая грань между здравым смыслом и иррациональным кошмаром. Будешь смотреть фильм «Закулисье реальности» (2026 года). Во время просмотра можно делать наброски и зарисовки, фиксируя образы, которые рождает твоё подсознание в ответ на увиденное. Запись в тг.