ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Закулисье реальности: исследование мистического реализма

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино
Выставки
Необычное

Про событие

Домашний кинотеатр в художественной мастерской. Реальность — это лишь тонкая декорация, за которой скрываются механизмы человеческой психики. Приходи в художественную мастерскую на вечер, где обыденность растворяется в наваждении. Пришло время исследовать «закулисье» сознания через призму работ Рене Магритта. Его картины — это точные визуальные метафоры того, как разум разбивает мир на части. Разберёшь, почему в пространстве сюрреализма самые простые предметы становятся угрожающими, превращая жизнь в тревожный лабиринт. Обсудишь, как человеческий разум создает проблемы и где проходит тонкая грань между здравым смыслом и иррациональным кошмаром. Будешь смотреть фильм «Закулисье реальности» (2026 года). Во время просмотра можно делать наброски и зарисовки, фиксируя образы, которые рождает твоё подсознание в ответ на увиденное. Запись в тг.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Французский ресторан
Французский ресторан
по подписке
Что было до «Синих Носов»
Что было до «Синих Носов»
по подписке
Игра без правил
Игра без правил
по подписке
Как путешествовать автостопом?
Как путешествовать автостопом?
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир
по подписке
Телеархив: «Форт Боярд»
Телеархив: «Форт Боярд»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста