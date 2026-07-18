Продегустируешь приготовленные блюда под бокал вина. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт? Научишься правильно и вкусно готовить утку, каждый сам соберет и украсит свой салат. Приготовишь шоколадный фондан и каждый украсит свой десерт. Узнаешь секреты приготовления классического биф бургиньон. Приготовишь совместно с шеф-поваром все блюда по меню и продегустируешь их! Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Окунёшься в мир высокой кухни. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Салат с томлёной уткой и апельсинами; Биф бургиньон с картофельным пюре; Шоколадный фондан с ягодным соусом.