Французский ресторан
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Продегустируешь приготовленные блюда под бокал вина. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт? Научишься правильно и вкусно готовить утку, каждый сам соберет и украсит свой салат. Приготовишь шоколадный фондан и каждый украсит свой десерт. Узнаешь секреты приготовления классического биф бургиньон. Приготовишь совместно с шеф-поваром все блюда по меню и продегустируешь их! Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Окунёшься в мир высокой кухни. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Салат с томлёной уткой и апельсинами; Биф бургиньон с картофельным пюре; Шоколадный фондан с ягодным соусом.
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