Научишься готовить настоящую испанскую кухню. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт: Научишься правильно обрабатывать и готовить морепродукты; Приготовишь коктейль; Напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Паэлья с морепродуктами; Сангрия.