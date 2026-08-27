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Никакой паэльи без сангрии

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Научишься готовить настоящую испанскую кухню. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт: Научишься правильно обрабатывать и готовить морепродукты; Приготовишь коктейль; Напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Паэлья с морепродуктами; Сангрия.

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