Америка 60-х
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Атмосферный мастер-класс, где ты научишься готовить домашний фаст-фуд. Работа в группах от 4 до 16 человек. Что тебя ждёт? Узнаешь что такое нитритная соль и как правильно ее использовать; Научишься готовить идеальный картофель фри; Приготовишь обед в стиле Американских закусочных; Бесплатные напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд Меню: Сэндвичи со свининой, запеченной с нитритной солью; Картофель фри; Салат Коул Слоу; Венские вафли с кремом и ягодами.
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