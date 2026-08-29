Атмосферный мастер-класс, где ты научишься готовить домашний фаст-фуд. Работа в группах от 4 до 16 человек. Что тебя ждёт? Узнаешь что такое нитритная соль и как правильно ее использовать; Научишься готовить идеальный картофель фри; Приготовишь обед в стиле Американских закусочных; Бесплатные напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд Меню: Сэндвичи со свининой, запеченной с нитритной солью; Картофель фри; Салат Коул Слоу; Венские вафли с кремом и ягодами.