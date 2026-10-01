ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Лекция-Концерт «Rammstein: О чём поёт группа?»

Крафт-паб «Критик»
Красноармейская улица, 8

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+

Про событие

Вечер пройдёт музыкально и познавательно. Ведущий и большой фанат группы Rammstein, подготовил для тебя программу, которая ближе познакомит с творчеством группы даже её поклонников. Прозвучат композиции с первых двух альбомов группы (Herzeleid, Sehnsucht), история их создания и их лирического начала под пером фронтмена Тилля Линдеманна. Также для тебя впервые прозвучат авторские переводы некоторых песен, с большой любовью и знанием первоисточника. Увидишь истории суровых немцев в начале их пути, да и каждый для себя поймёт, суровы ли эти немцы в принципе или талантливы в своих образах? Формат музыкальной лекции подразумевает дискуссии и нескучный досуг в компании. Не волнуйся: экзамен на выходе не проводится.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Стендап-экскурсия по Екатеринбургу
Стендап-экскурсия по Екатеринбургу
по подписке
Никакой паэльи без сангрии
Никакой паэльи без сангрии
по подписке
Незабываемый Вьетнам
Незабываемый Вьетнам
по подписке
Волчьими тропами: лесное фэнтези от уральского автора
Волчьими тропами: лесное фэнтези от уральского автора
по подписке
Женская доля свердловского рока
Женская доля свердловского рока

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста