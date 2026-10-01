Выбор редакции
Лекция-Концерт «Rammstein: О чём поёт группа?»
Красноармейская улица, 8
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Про событие
Вечер пройдёт музыкально и познавательно. Ведущий и большой фанат группы Rammstein, подготовил для тебя программу, которая ближе познакомит с творчеством группы даже её поклонников. Прозвучат композиции с первых двух альбомов группы (Herzeleid, Sehnsucht), история их создания и их лирического начала под пером фронтмена Тилля Линдеманна. Также для тебя впервые прозвучат авторские переводы некоторых песен, с большой любовью и знанием первоисточника. Увидишь истории суровых немцев в начале их пути, да и каждый для себя поймёт, суровы ли эти немцы в принципе или талантливы в своих образах? Формат музыкальной лекции подразумевает дискуссии и нескучный досуг в компании. Не волнуйся: экзамен на выходе не проводится.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи