Ребята подготовили обширную развлекательную программу. Но самая главная активность, которая ждет тебя — обмен комиксами, фигурками и другим мерчом. Тебя ждут: Менялка — территория гик-обмена. Приноси комиксы, фигурки и другие сокровища гик-культуры, чтобы обменять их на новые находки и пополнить свою коллекцию. Никаких продаж — только обмен. Лавка артефактов. Фирменный мерч ГикКона, памятные сувениры и мягкие игрушки от BOOMTS — заглядывай за новыми сокровищами для своей коллекции. Just Dance — время танцевать. Повторяй движения за ведущим, танцуй под популярные треки и покажи, кто здесь настоящий король танцпола. 10:00–14:00 | Вход свободный, нужна регистрация Игротека от «Rollевой Кухни» и клуба «Никогде» Готов отправиться в приключение? Создавай собственного персонажа, знакомься с фантастическими мирами и становись героем захватывающих игровых историй 10:00–14:00 | Вход свободный Netflix миллениалов: почему ты до сих пор помнишь «Крутых бобров» и «Эй, Арнольд!» Будешь вспоминать мультфильмы, ради которых спешил домой после школы. Сергей Мелешкин и Сергей Сивопляс поговорят о культовых мультсериалах Nickelodeon 11:00–12:00 | Вход свободный, нужна регистрация Лекция: Забытые королевства. Baldur’s Gate 3: исторические параллели с реальным миром. Как создаются фантастические миры и что у них общего с нашей историей? Вместе с мастером НРИ Мариной Коверзневой разберёшь мифы, исторические события и культурные отсылки на примере Baldur’s Gate 3 12:00–13:00 | Вход свободный, нужна регистрация Мастер-класс от BOOMTS: «Геккон своими руками» Создай собственного коллекционного персонажа. Выбирай детали, добавляй геккону характер и собирай уникальную игрушку своими руками. Фантазия приветствуется, опыт не нужен. 12:00-13:00, 13:00-14:00 | 8 мест | 700р | Нужна регистрация. Мастер-класс Алексея Горбута: «Герои и злодеи. Как визуальный образ передает характер персонажей в комиксах». Будешь учиться создавать ярких персонажей вместе с уральским художником Алексеем Горбутом. Разберёшь, как с помощью деталей и визуальных элементов передать характер героя или злодея. 13:00–14:00 | 30 мест | Вход свободный, нужна регистрация Хватайка — лови свой гик-сюрприз. Совершай покупки в корнерах ГЛАВНОГО на сумму от 1000р и подписывайся на соцсети ГЛАВНОГО, ГикКона, Большого Детского или BOOMTS. Получай жетон и пробуй поймать плюшевого гиккончика или другой подарок.