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Гаражная распродажа настолок
УИКлуб, улица 8 Марта, 95
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Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Весь день в УИКлубе будет проходить Гаражная распродажа. Вход в клуб в этот день свободный, но столы и комнаты можно занять только в порядке живой очереди. Тебя ждёт сюрприз — настольные ролевые игры от Никогде. Мастера клуба будут проводить игры на 2 столах в отдельной комнате. Поиграть можно в порядке живой очереди. Приходи и: — продавай и меняй свои игры; — участвуй в аукционе; — передавай игры для детских домов; — играй. Регистрируй свои лоты в этой форме: https://vk.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FFBkKq2St5Ymepu7UA&utf=1 Что приносить на гаражку? Абсолютно любые настольные игры, книги, комиксы, фигурки, конструкторы и прочий гик-стаф. То, что не подошло тебе, может понравиться кому-то другому. А в детские дома нужно вообще всё в любом виде и количестве — там много подростков, которым нужно хорошее хобби. Всем, кто отдаст настольные игры (и другие гиковские штучки) на благотворительность, подарят 1 бесплатное посещение УИКлуба. Твои вещи организаторы передадут проекту поддержки детей-сирот «Новые горизонты». Как участвовать? Зарегистрируй свои лоты заранее в форме или регистрируйся на месте. Так или иначе, тебе нужно принести свои лоты в УИКлуб в день Гаражной распродажи. Если в течение этого дня найдётся покупатель, организаторы позвонят тебе, и ты получишь деньги за свои лоты. Можно передать свои вещи на благотворительность, оставив на специальном стеллаже. Можно оставить коробку для аукциона. Если среди твоих коробок есть что-то очень интересное, редкое, дорогое или непроданное и ты готов отдать это дешевле (тут как пойдёт), то можешь поучаствовать в живом аукционе в конце дня. В 21:00 среди тех участников гаражной распродажи, кто что-либо продал, купил или передал в детские дома и находится в УИКлубе в это время, разыграют аксессуары для настольных игр от Nice Dice Device и Meeple House. После розыгрыша устроят настоящий живой аукцион, на котором будут игры от УИКлуба со стартовыми ценами от 50 рублей.
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