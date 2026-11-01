Пока весь мир ждет GTA VI, Екатеринбург готовится к собственной вечеринке. Рестобар «Вечно молодой» превратится в настоящий Вайс-Сити — с пальмами, музыкой и атмосферой легендарной игровой вселенной. Они придумали, как сделать выход самой ожидаемой игры последних лет событием, которого ещё не было ни в одном городе России. Проводниками в мир GTA станут журналист 66.RU, автор канала «V — значит VHS» Сергей Мелешкин и создатель фестиваля «ГикКон» Сергей Сивопляс. Что ждет гостей? 18:30 — большая онлайн-викторина для тех, кто знает Лос-Сантос и Вайс-Сити лучше собственного района. 19:30 — паблик-ток «Мода и музыка Вайс-Сити». Маша Рыба и Наташа Кунгурова обсудят, как стиль и музыка GTA влияют на поп-культуру. 20:00 — лайв-стрим первых часов сюжетной кампании GTA VI. Будешь смотреть, обсуждать и делиться первыми впечатлениями. 21:30 — большой финал с подарками, сертификатами от партнёров и другими сюрпризами. А ещё организаторы вместе с магазином GamePark готовят кое-что особенное.