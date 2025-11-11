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Нейропанк Урал (Neuropunk Ural)

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

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Завершение:

1700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Громкий отечественный фестиваль с 15-летней историей. Gancher & Ruin — флагманы отечественного драм-н-бейса и хардкора, получившие мировую известность. Их ремиксы давно покорили чарты, танцполы и сердца ценителей ломаных ритмов. KROT — один из самых громких продюсеров жанра. Его музыка — чистый нейрофанк-адреналин: от олдскула до современного грува, а ремиксы с русским вокалом до сих пор рвут танцполы по всей стране. Nuwei — восходящая звезда сцены, резидент Elephant Trunk. Его творчество отличается свежими идеями и экспериментальным подходом, с акцентом на Dancefloor и Jump Up. На поддержке: Fascad, TNTKLZ, KLS. А также перспективный новичок на бейс-сцене в РФ с релизами на лейблах Mefjus и IMANU — Coil Circuit.

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