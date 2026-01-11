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Гаражка

«Немузей» мусора , улица Антона Валека, 12

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Еда

Про событие

Самый крупный фест Сибири, посвящённый осознанному потреблению. За два дня феста объединяют на своей площадке от 1500 до 10000 гостей, объединённых общими ценностями — тут ты найдёшь такие локации: ⠀ Гаражная распродажа — так популяризируют вторичное потребление; ⠀ Маркет — так помогают местным мастерам и предпринимателям продвигать свои проекты, сокращают углеродный след; ⠀ Своп (бесплатный обмен вещами) — так дают вторую жизнь тысячам вещей (приноси, если есть ненужные вещи, бери — если нашёл нужные); ⠀ Сортировка — помогают тысячам бутылок, коробок и жестяным банок не попасть на полигоны, а снова стать чем-то полезным; ⠀ Бьюти-зона, DJ, зона быстрых свадеб, фуд-корт — всё, чтобы ты смог кайфануть и расслабиться. 31 октября — 1 ноября с 12:00 до 19:00

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