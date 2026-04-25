Приготовишь самые вкусные грузинские блюда под бокал вина. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт? Приготовишь совместно с шеф-поваром блюда по меню и продегустируешь их. Научишься делать тесто и каждый участник слепит свой хачапури! Узнаешь кулинарные секреты грузинской кухни; как правильно использовать специи в блюдах. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Чахохбили с молодым картофелем; Хинкали с бараниной; Хачапури по-мегрельски.