Грузия — моя любовь
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3350₽ до 3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Приготовишь самые вкусные грузинские блюда под бокал вина. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт? Приготовишь совместно с шеф-поваром блюда по меню и продегустируешь их. Научишься делать тесто и каждый участник слепит свой хачапури! Узнаешь кулинарные секреты грузинской кухни; как правильно использовать специи в блюдах. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Чахохбили с молодым картофелем; Хинкали с бараниной; Хачапури по-мегрельски.
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