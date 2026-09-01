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Секулярность: как возник современный мир

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

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Завершение:

от 500₽ до 1200₽
Возраст 16+

Про событие

Что значит жить в секулярном мире — и действительно ли современность стала миром «после религии»? В этой лекции проследишь основные этапы становления секулярности: от средневекового различения духовного и мирского через Реформацию, Просвещение и формирование современного государства — к секуляризации, автономизации науки и политики и появлению нового типа человека, для которого вера становится лишь одной из возможных форм существования. Участники обратятся к классическим теориям Макса Вебера и Карла Лёвитa, а также к современным концепциям Чарльза Тейлора, Талала Асада и Хосе Касановы. Особое внимание будет уделено Джону Милбанку, который рассматривает секулярность не как естественный результат исчезновения религии, а как исторически сформированную и во многом теологически обусловленную конструкцию.

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