Что значит жить в секулярном мире — и действительно ли современность стала миром «после религии»? В этой лекции проследишь основные этапы становления секулярности: от средневекового различения духовного и мирского через Реформацию, Просвещение и формирование современного государства — к секуляризации, автономизации науки и политики и появлению нового типа человека, для которого вера становится лишь одной из возможных форм существования. Участники обратятся к классическим теориям Макса Вебера и Карла Лёвитa, а также к современным концепциям Чарльза Тейлора, Талала Асада и Хосе Касановы. Особое внимание будет уделено Джону Милбанку, который рассматривает секулярность не как естественный результат исчезновения религии, а как исторически сформированную и во многом теологически обусловленную конструкцию.