«Бесы» (1988) — французско-польская драма Анджея Вайды по роману Достоевского. Режиссёр опирался на инсценировку Камю, сместив акцент с философии на политический хаос. Действие происходит в российской провинции 1870?х годов, где революционное брожение достигает предела. В центр поставлен Николай Ставрогин (Ламберт Уилсон) — аристократ с ледяной харизмой и внутренней пустотой. Его возвращение запускает цепь безумных событий. Ему противостоит фанатик Пётр Верховенский (Жан-Филипп Экоффе), готовый на всё ради переворота. В водоворот втянуты Шатов (Ежи Радзивилович) и его жена Мария (Изабель Юппер), чьи личные трагедии переплетаются с идеологическим беснованием. Вайда создаёт нервное, гротескное полотно о разрушительной силе доктрин. Операторская работа и тревожная музыка усиливают атмосферу распада. Это не буквальная экранизация, а страстный диагноз обществу, одержимому насилием и вседозволенностью.