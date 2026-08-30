Азиатские каникулы
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Будешь готовить самые интригующие и вкусные блюда азиатской кухни. Что тебя ждёт? Узнаешь, какие специи дают невероятный вкус блюдам Юго-Восточной Азии Узнаешь секреты супа фо бо, а также разберёшься во всех видах карри. Научишься готовить изысканный десерт в стиле фьюжн. Приготовишь под руководством шеф-повара блюда по меню и продегустируешь их. Напитки (чай, кофе, вода) и лёгкие закуски; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Классический вьетнамский суп фо бо; Говядина по-тайски с красным карри, лаймом и рисом; Домашнее кокосовое мороженое с муссом из манго.
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