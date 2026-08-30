Будешь готовить самые интригующие и вкусные блюда азиатской кухни. Что тебя ждёт? Узнаешь, какие специи дают невероятный вкус блюдам Юго-Восточной Азии Узнаешь секреты супа фо бо, а также разберёшься во всех видах карри. Научишься готовить изысканный десерт в стиле фьюжн. Приготовишь под руководством шеф-повара блюда по меню и продегустируешь их. Напитки (чай, кофе, вода) и лёгкие закуски; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Классический вьетнамский суп фо бо; Говядина по-тайски с красным карри, лаймом и рисом; Домашнее кокосовое мороженое с муссом из манго.