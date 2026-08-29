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ГикКон: фестиваль гик-культуры
Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского
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Бесплатно
Возраст 6+
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Про событие
ГикКон — фестиваль гик-культуры на Урале. На один день Екатеринбург превращается в мультивселенную увлечений и развлечений. ГикКон объединяет поклонников поп-культуры вне зависимости от возраста и интересов. Тебя ждёт: – Главная сцена – Лекторий – Аллея авторов – Ярмарка – Косплей – Комиксы – Звездные гости – Видеоигры Звёздные гости: Тихон Жизневский, Влад Токарев, Кураж-Бамбей, Анастасия и Иван Жарковы, Сергей Чихачёв, Алексей Горбут и многие другие Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/gikkonfest https://gikkonfest.ru/
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