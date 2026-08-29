Выходные в Риме
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Соверши гастрономическое путешествие по Риму и продегустируй все приготовленные блюда под бокал вина. Что тебя ждёт? Приготовишь совместно с шеф-поваром блюда по меню и продегустируешь их. Каждый сам соберет свое ризотто и украсит его. Узнаешь секреты приготовления итальянской кухни. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Салат с кальмаром гриль; Ризотто со свежевыловленной форелью; Цитрусовый сорбет с лимончелло, приготовленный с азотом.
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