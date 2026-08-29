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  1. Екатеринбург
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Картины Аффирмации

улица Горького, 65

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Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Создай свою картину-аффирмацию. Выберешь личную аффирмацию, подберёшь цвета и создашь визуальное отражение того состояния, которое хочется усилить и привнести в жизнь. Много психологии, творчества и времени для себя. Холст 40х50 см Всего 6 мест Стоимость — 2500р. (предоплата — 1500р.) Запись в ТГ

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