Создай свою картину-аффирмацию. Выберешь личную аффирмацию, подберёшь цвета и создашь визуальное отражение того состояния, которое хочется усилить и привнести в жизнь. Много психологии, творчества и времени для себя. Холст 40х50 см Всего 6 мест Стоимость — 2500р. (предоплата — 1500р.) Запись в ТГ