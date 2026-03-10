Быть фараоном — задача не из простых, священнодействия, пиры, подданные. Всё это может вскружить голову, но не отчаивайся — тебе помогут на пути великого правителя и начнут с твоего имени. Да-да, прежде всего стоит подумать о том, какая подпись будет стоять на всех государственных бумагах, а точнее папирусах. Для этого участники отправятся в древний Египет и разузнают всё сами. Тебя ждёт работа с настоящим папирусом — на нём ты напишешь своё имя так, как это делали древние египтяне, изготовив прекрасную табличку, которую не стыдно будет повесить на дверь своей комнаты или офиса. Запись через бота в тг.