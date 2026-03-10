ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Египетская сила: пишем имя иероглифами

Истории, улица Пушкина, 4

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Быть фараоном — задача не из простых, священнодействия, пиры, подданные. Всё это может вскружить голову, но не отчаивайся — тебе помогут на пути великого правителя и начнут с твоего имени. Да-да, прежде всего стоит подумать о том, какая подпись будет стоять на всех государственных бумагах, а точнее папирусах. Для этого участники отправятся в древний Египет и разузнают всё сами. Тебя ждёт работа с настоящим папирусом — на нём ты напишешь своё имя так, как это делали древние египтяне, изготовив прекрасную табличку, которую не стыдно будет повесить на дверь своей комнаты или офиса. Запись через бота в тг.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Как быть рядом и оставаться собой
Как быть рядом и оставаться собой

от 250₽

по подписке
Ольфакторная лекция в темноте
Ольфакторная лекция в темноте
по подписке
Еда в литературе: от вареников Гоголя до безумного чаепития Кэрролла
Еда в литературе: от вареников Гоголя до безумного чаепития Кэрролла
по подписке
Два хита Неаполя
Два хита Неаполя
по подписке
Феномен «Сумерек»: вампирский миф и массовая культура
Феномен «Сумерек»: вампирский миф и массовая культура
по подписке
Гамарджоба, Тбилиси!
Гамарджоба, Тбилиси!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста