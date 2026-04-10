Еда в литературе: от вареников Гоголя до безумного чаепития Кэрролла
Бар «Гости», улица Тимирязева, 10
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Про событие
Еда в литературе — это всегда больше, чем просто топливо для героев. Это маркер эпохи, социальный статус и даже инструмент сатиры. В ходе встречи спикеры разберут две параллельные линии: «вкусное» наследие русских классиков и сюрреалистические образы пищи в европейских сказках. Слушатели узнают о скрытой символике съестного и о том, какие авторские изыски стали культурным мемом. Спикеры: Ирина Елисейкина и Руслан Хисамутдинов — авторы и ведущие подкаста библиотек Екатеринбурга «Шёпоты и книги». Запись через бота в тг.
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