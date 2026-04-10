Формат лекции в темноте подразумевает нахождение участников в масках и в темном помещении. Персональные одноразовые сатиновые маски предоставляются. Инга Рожина — химик-парфюмер, основательница бренда INGI и создательница ароматов с уральским культурным кодом. На интерактивной лекции в темноте: — понюхаешь реальные объекты, текстутуры из жизни. Иногда они пахнут не тем, чем являются на самом деле; — узнаешь почему они так пахнут с точки зрения химии; — продегустируешь профессиональные парфюмерные компоненты и аккорды, которые с ними пересекаются; — опишешь свои субъективные ощущения; — затем оценишь каких эффектов и текстур удалось добиться на примере парфюмерных креаций. Запись в тг через бот.