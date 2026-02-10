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Феномен «Сумерек»: вампирский миф и массовая культура

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 500₽
Возраст 16+

Про событие

Начнёшь с литературного контекста: трансформации готического романа, изменения образа вампира и появления нового типа романтического сверхъестественного героя. Поговоришь о том, как Стефани Майер переосмыслила традиционный конфликт человека и монстра, превратив вампира из источника ужаса в объект любви, желания и идентификации. Отдельное внимание уделишь кинематографу. Экранизация «Сумерек» (2008) Кэтрин Хардвик с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном стала принципиальным этапом формирования феномена. Разберёшь, как кино создало визуальный образ «Сумерек»: актёрские образы, цветовую палитру, музыку, локации, костюмы и особую эстетику тихоокеанского Северо-Запада. Фильм превратил литературных персонажей в самостоятельные массовые образы, а Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт и Тейлор Лотнер стали частью глобального культурного дискурса. Наконец, поговоришь о «сумеркомании» как о феномене массовой культуры: фанатских сообществах, интернет-фандоме, саундтреках, мерчандайзинге, мемах и новых формах взаимодействия зрителя с медиапродуктом. Почему именно «Сумерки» стали не просто популярной историей, а культурным маркером целого поколения — и какую роль в этом сыграл кинематограф?

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