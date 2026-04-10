ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Как быть рядом и оставаться собой

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 500₽
Возраст 16+

Про событие

Границы как способ быть в контакте с другими. Лекция психолога и гештальт-терапевта Натальи Бурковой. Знакомо ли тебе: «Я не хочу ссориться, поэтому молчу», «Я подстраиваюсь, чтобы быть нужной», «Я делюсь, а меня будто не слышат»? Часто забота о других незаметно превращается в самоотречение: ты терпишь, сглаживаешь углы, избегаешь конфликтов, а потом чувствуешь усталость и обиду. Люди часто выбирают: либо «я удобная и меня принимают», либо «я отстаиваю себя и остаюсь одна». В гештальт?подходе границы это про возможность быть в контакте и при этом оставаться собой. На интерактивной лекции ты узнаешь: — Почему «быть удобной» не равно «быть в контакте». — Как границы помогают сохранять близость, а не разрушать её. — Как использовать «Я сообщения» для обозначения границ. — Разберёшь реальные бытовые ситуации и попробуешь использовать новые формулировки.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ольфакторная лекция в темноте
Ольфакторная лекция в темноте
по подписке
Еда в литературе: от вареников Гоголя до безумного чаепития Кэрролла
Еда в литературе: от вареников Гоголя до безумного чаепития Кэрролла
по подписке
Два хита Неаполя
Два хита Неаполя
по подписке
Феномен «Сумерек»: вампирский миф и массовая культура
Феномен «Сумерек»: вампирский миф и массовая культура
по подписке
Гамарджоба, Тбилиси!
Гамарджоба, Тбилиси!
по подписке
Египетская сила: пишем имя иероглифами
Египетская сила: пишем имя иероглифами

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста