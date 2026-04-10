Границы как способ быть в контакте с другими. Лекция психолога и гештальт-терапевта Натальи Бурковой. Знакомо ли тебе: «Я не хочу ссориться, поэтому молчу», «Я подстраиваюсь, чтобы быть нужной», «Я делюсь, а меня будто не слышат»? Часто забота о других незаметно превращается в самоотречение: ты терпишь, сглаживаешь углы, избегаешь конфликтов, а потом чувствуешь усталость и обиду. Люди часто выбирают: либо «я удобная и меня принимают», либо «я отстаиваю себя и остаюсь одна». В гештальт?подходе границы это про возможность быть в контакте и при этом оставаться собой. На интерактивной лекции ты узнаешь: — Почему «быть удобной» не равно «быть в контакте». — Как границы помогают сохранять близость, а не разрушать её. — Как использовать «Я сообщения» для обозначения границ. — Разберёшь реальные бытовые ситуации и попробуешь использовать новые формулировки.