Два хита Неаполя
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
1900₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Научишься готовить настоящую итальянскую пиццу Что тебя ждёт? Научишься правильно готовить рыбу; Приготовишь настоящее домашнее мороженое; Напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд; Меню: Неаполитанская пицца Альфредо; Ягодный сорбет с азотом.
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