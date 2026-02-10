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Два хита Неаполя

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Научишься готовить настоящую итальянскую пиццу Что тебя ждёт? Научишься правильно готовить рыбу; Приготовишь настоящее домашнее мороженое; Напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд; Меню: Неаполитанская пицца Альфредо; Ягодный сорбет с азотом.

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