ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Как путешествовать автостопом?

мы тут
улица Малышева, 35

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Xто это такое? Быть независимым от общественного транспорта, самолётов и поездов, пересекать страны в кабине огромной фуры или на сидении случайного легкового автомобиля… Общаться с людьми, с которыми никогда бы не пересёкся в обычной жизни, видеть другие города, экзотические народы, другую культуру… Ночевать в палатке у трассы, в парке среди огней гигантского мегаполиса, в горах среди облаков, в развалинах древних башен у забытых богом скал, у берега моря, рокочущего прибоем, под бортом вытащенного на песок рассохшегося корабля… Сергей Бунзя, автостопщик, проехавший более 100 000 км по трём странам, расскажет какие есть секреты в путешествии автостопом, как ездить быстро и комфортно, как организовывать ночевки и какое брать с собой снаряжение, как искать ночлег в других городах и странах, что дают человеку свободные путешествия и что сейчас представляет собой движение свободных путешественников в нашей стране. Пространство существует на пожертвования.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Французский ресторан
Французский ресторан
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир
по подписке
Два хита Неаполя
Два хита Неаполя
по подписке
Гамарджоба, Тбилиси!
Гамарджоба, Тбилиси!
по подписке
Закулисье реальности: исследование мистического реализма
Закулисье реальности: исследование мистического реализма
по подписке
Премиум стейки
Премиум стейки

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста