Xто это такое? Быть независимым от общественного транспорта, самолётов и поездов, пересекать страны в кабине огромной фуры или на сидении случайного легкового автомобиля… Общаться с людьми, с которыми никогда бы не пересёкся в обычной жизни, видеть другие города, экзотические народы, другую культуру… Ночевать в палатке у трассы, в парке среди огней гигантского мегаполиса, в горах среди облаков, в развалинах древних башен у забытых богом скал, у берега моря, рокочущего прибоем, под бортом вытащенного на песок рассохшегося корабля… Сергей Бунзя, автостопщик, проехавший более 100 000 км по трём странам, расскажет какие есть секреты в путешествии автостопом, как ездить быстро и комфортно, как организовывать ночевки и какое брать с собой снаряжение, как искать ночлег в других городах и странах, что дают человеку свободные путешествия и что сейчас представляет собой движение свободных путешественников в нашей стране. Пространство существует на пожертвования.