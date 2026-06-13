Гамарджоба, Тбилиси!
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Отпуск в Тбилиси, не выезжая из города? О даа, это возможно! Приготовишь грузинские блюда под бокал вина. Что тебя ждёт? Познакомишься с летними Грузинскими блюдами. Приготовишь совместно с шеф-поваром блюда по меню и продегустируешь их. Научишься делать настоящее Грузинское мороженное и каждый участник украсит свое! Узнаешь кулинарные секреты грузинской кухни, как правильно использовать специи в блюдах. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Хачапури по-аджарски; Цыплёнок чкмерули; Грузинское мороженое с сухофруктами.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи