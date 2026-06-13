Отпуск в Тбилиси, не выезжая из города? О даа, это возможно! Приготовишь грузинские блюда под бокал вина. Что тебя ждёт? Познакомишься с летними Грузинскими блюдами. Приготовишь совместно с шеф-поваром блюда по меню и продегустируешь их. Научишься делать настоящее Грузинское мороженное и каждый участник украсит свое! Узнаешь кулинарные секреты грузинской кухни, как правильно использовать специи в блюдах. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Хачапури по-аджарски; Цыплёнок чкмерули; Грузинское мороженое с сухофруктами.