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Гамарджоба, Тбилиси!

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Отпуск в Тбилиси, не выезжая из города? О даа, это возможно! Приготовишь грузинские блюда под бокал вина. Что тебя ждёт? Познакомишься с летними Грузинскими блюдами. Приготовишь совместно с шеф-поваром блюда по меню и продегустируешь их. Научишься делать настоящее Грузинское мороженное и каждый участник украсит свое! Узнаешь кулинарные секреты грузинской кухни, как правильно использовать специи в блюдах. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Хачапури по-аджарски; Цыплёнок чкмерули; Грузинское мороженое с сухофруктами.

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