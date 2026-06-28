Мастер-класс посвящён приготовлению блюд из премиального и альтернативного отрубов говядины. Приготовишь блюда под бокал вина. Работа в группах от 4 до 16 человек. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь, что такое стейк мясника, и каждый приготовит своё блюдо. Совместно участники приготовят сочный ростбиф из премиальной говядины. Каждый соберёт легкий десерт парфе. Узнаешь, какие есть отруба и чем они отличаются. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина). Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль, Салат с ростбифом, Стейк мачете с кукурузой-гриль и соусом сальса, Ягодный парфе.