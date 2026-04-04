Мастер-класс по самым популярным и любимым десертам. Что тебя ждёт? Узнаешь все тонкости приготовления меренги. Приготовишь совместно медовик. Сам приготовишь шоколадный торт. Каждый примет участие в приготовлении блюд под руководством профессионального кондитера. Узнаешь, какие инструменты и инвентарь используются для приготовления десертов в домашних условиях. Напитки (чай, кофе, вода) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Павлова с ягодами; Медовик с грушей; Шоколадный торт.