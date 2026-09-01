Эстетический арт-вечер «Любовь как высшая форма наслаждения жизнью». Приходи на тихий праздник жизни, где за бокалом вина обсудишь художников, сделавших любовь актом глубокого присутствия в реальности. Создание произведения искусства — это всегда жест интимности. Как и любовь, оно не требует ничего взамен: оно просто «есть», стремясь поймать мимолетное мгновение и возвести его в абсолют. Когда художник переносит на холст дрожание света или теплоту взгляда, он выходит за пределы своего «я», превращая личное наслаждение в дар всему миру. В рамках программы «Путь к близости» организаторы предлагают пережить этот опыт через живопись и зафиксировать своё наслаждение маслом на холсте. По желанию работы участников станут частью итоговой выставки, где можно будет показать миру то, какой именно любовью ты наполняешь пространство вокруг себя. Мир существует для того, чтобы им наслаждаться. Запись в тг.